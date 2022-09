Bizarre aanrijding van man in rolstoel, verdachte tiener gaat ervandoor

De 17-jarige Pablo Antonio Avila-Banagas is vrijdag vastgezet in de Travis County-gevangenis. Hij wordt naast het veroorzaken van het ongeluk ook verdacht van illegaal wapenbezit. Het incident vond 3 september plaats op een parkeerplaats in Austin.

Op de vrijgegeven beelden is te zien dat de overstekende man in de rolstoel de autogebruiker in de witte pick-uptruck nog probeert te waarschuwen. Maar die reed onverstoorbaar over hem heen. Een toevallig passerende brandweereenheid bood eerste hulp. Het slachtoffer werd zwaargewond afgevoerd. De verdachte tiener werd zes dagen later in de kraag gevat door de politie.

Over zijn motief of een mogelijke verklaring voor het roekeloze rijgedrag is nog niets bekend. Het onderzoek loopt nog, benadrukt de politie.

Let op: de video kan als schokkend worden ervaren.