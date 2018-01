Notoire Feyenoord-fans kunnen eindelijk Ajax-brandblusser weghalen

Pim Popeliers (40), een ondernemer uit Barendrecht, - en tevens Feyenoorder in hart en nieren - had het idee al jaren in zijn hoofd, maar begon er drie jaar geleden eindelijk werk van te maken. Totdat het supportershome van Ajax naast de Arena in de brand vloog. „Dat was natuurlijk geen goed moment om met zo’n Feyenoord-brandblusser te komen”, zegt hij tegen het AD Rotterdams Dagblad.

De Barendrechter heeft het nu wel voor elkaar gekregen: de Feyenoorder-blusser is voor een kleine 24 euro te koop, binnenkort ook in de Feyenoord-fanshops. Hij heeft toestemming van de landskampioen gekregen hiervoor.

Volgende week wordt de Feyenoord-brandblusser officieel overhandigd aan oud-verzorger Gerard Meijer en oud-Feyenoorder Ben Wijnstekers. De auto’s van de spelers en staf worden uitgerust met een Feyenoord-brandblusser.