Verzet in de Kamer tegen NS-plan invoering spitsheffing

Vrijdag lekte uit dat demissionair staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur) van plan is om het NS-voorstel – om hogere ticketprijzen toe te staan tijdens spitsuren – voor te leggen aan de Tweede Kamer. Het kabinet kan hiermee leven, zo blijkt uit onderhandelingen met de NS over de nieuwe hoofdrailnetconcessie voor de jaren 2025 tot en met 2033.

Waardeloos

„Ik vind de plannen echt waardeloos”, zegt VVD’er Fahid Minhas. „De NS rijdt nog niet eens op het oude niveau en roept dat de trein te vol zitten. Ik ken de plannen niet tot in detail, maar ik begrijp dat het kabinet ruimte wil geven om de tarieven tot 7 procent te verhogen. Als je het duurste openbaar vervoer van de EU nóg duurder gaat maken, moet je niet klagen dat reizigers wegblijven.”

Ook coalitiepartij CDA wijst de spitsheffing af. „Wij zijn geen voorstander van een verdere vermarkting van het spoor, en hebben ook geen goed woord over voor spitsheffing”, laat CDA-Kamerlid Harmen Krul weten. „Daarmee maak je het de juf of verpleegkundige die niet in de grote stad kán wonen, en wel in de spits moet rijden, alleen maar lastiger.”

Verspreid over de dag

De NS wilde vrijdag niet inhoudelijk reageren op het kabinetsvoorstel. Maar bekend is dat de vervoerder al langer uitgesproken voorstander is van een spitsheffing. President-directeur Wouter Koolmees liet eerder deze zomer weten dat hij deze in 2026 hoopt in te voeren. Hij wil reizigers zo motiveren om meer verspreid over de dag de trein te pakken. Tijdens spitsuren zijn de treinen namelijk vaak overvol, terwijl ze buiten die tijden weinig gebruikt worden. Koolmees heeft de vraag nog opengelaten hoeveel duurder de treinkaartjes moeten worden.

„Het gaat ongetwijfeld betekenen dat de reguliere reiziger de dupe wordt”, zegt directeur Freek Bos van reizigersvereniging Rover. „Want als je de trein neemt voor het woon-werkverkeer, ben je met de huidige kantoortijden toch aangewezen op de spits. Voor die reiziger verandert dus alleen de prijs en dat is iets dat wij absoluut niet willen. Het openbaar vervoer moet voor iedereen betaalbaar zijn en mag geen melkkoe worden. Het is toch van de gekke dat de spitsheffing voor auto’s niet bestaat, maar voor de duurzame trein wel. Dan jaag je dus bewust de treinreiziger de auto in.”

Internationale reizen

Wel is Bos positief over het plan dat de NS niet langer het alleenrecht krijgt op internationale bestemmingen als Londen, Parijs en Berlijn. „Dat juichen we toe, omdat er daardoor meer keuze komt voor de treinreiziger. En concurrentie betekent over het algemeen ook lagere prijzen en betere kwaliteit. Ook zullen er meer bestemmingen bereikbaar komen en er meer treinen gaan rijden.”

Naast de NS heeft Arriva - een dochteronderneming van Deutsche Bahn - al een plan gemaakt voor een treinverbinding tussen Groningen en Parijs. Maar ook andere partijen als Qbuzz (dochteronderneming van de Italiaanse staatsvervoerder Ferrovie dello Stato Italiane) en FlixTrain (Duits commercieel bedrijf) hebben zich gemeld om vanuit ons land Europa te bestormen.