Premium Het beste van De Telegraaf

’Oekraïne vraagt er niet voor niets om’ ’Beweeglijk, snel en grote vuurkracht’: experts lyrisch over Leopard-tank

Door Silvan Schoonhoven Kopieer naar clipboard

De Leopard-tank is een stap verder dan al het oude Sovjetstaal. Daarom ligt de levering ook zo gevoelig en aarzelt Duitsland zo lang. Ⓒ ANP/HH

Soesterberg - Of Duitsland blijft twijfelen en op hoeveel stuks Oekraïne uiteindelijk kan rekenen, is nog een groot vraagteken, maar één ding is zeker: de Leopard 2 is de beste tank ooit gebouwd. Als Kiev er een honderdtal zou krijgen van verschillende landen, heeft Oekraïne opeens aanmerkelijk betere kaarten in handen tegen Rusland.