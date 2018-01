Moeder van meisje Sharleyne voor rechtbank

Sharleyne woonde met haar moeder op de tiende verdieping van een flat in Hoogeveen. Haar lichaam werd twee jaar geleden in de nacht van 7 op 8 juni onderaan die flat gevonden. Nooit is komen vast te staan of het meisje is gevallen, gesprongen of gegooid.

Klachtenprocure

In eerste instantie ging het Openbaar Ministerie (OM) ervan uit dat het om een ongeluk ging. De vader van het meisje wilde zich daar niet bij neerleggen en begon een klachtenprocedure. Het gerechtshof in Leeuwarden gaf de vader gelijk en het OM startte daarop een tweede onderzoek.

Op basis van nieuwe aanwijzingen uit het forensisch rapport werd de vrouw in oktober 2017 alsnog aangehouden en zit zij nog altijd vast. Vorige week kwam het bericht naar buiten dat er aanwijzingen zijn dat het meisje is gewurgd voordat ze van het balkon viel. Op basis van getuigenverklaringen was eerder al vast komen te staan dat de moeder zich, direct na de val, op de galerij bevond.

Pro-formazitting

Het gaat woensdag om een zogeheten pro-formazitting, waarbij de zaak niet inhoudelijk wordt behandeld.