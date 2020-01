Commandant brandweer Amsterdam ontvangt kwetsende brief

De politie onderzoekt de brief, die afkomstig zou zijn van het eigen brandweerpersoneel. Van Lieshout schreef over de ongewenste post op het intranet van de brandweer: „De inhoud van de anonieme brief was zo grensoverschrijdend dat hier een lelijke kop boven een krantenartikel over Brandweer Amsterdam-Amstelland bij zou passen.” Hij heeft de brief niet op intranet gezet omdat hij bang was dat die terecht zou komen bij de pers.

Het rommelt al jaren bij de Amsterdamse brandweer. Er zou sprake zijn van een machocultuur, racisme, pesterijen en seksisme. De vorige commandant Leen Schaap was voorstander van een harde aanpak, maar beet zijn tanden erop stuk en moest vorig jaar van burgemeester Femke Halsema het veld ruimen. Hij werd verschillende keren met de dood bedreigd.

Bekijk ook: Statement Amsterdams brandweerkorps tegen leiding

Aangifte dreigbrieven

Van Lieshout schrijft verder dat er ook anonieme brieven zijn gestuurd naar verschillende kazernes, met „als doel om een aantal collega’s te beschadigen.” Daarvan is aangifte gedaan.

Volgens de commandant is 95 procent van de brandweercollega’s „top.” „De vraag is nu wanneer wij het voor elkaar krijgen de 5 procent te laten stoppen met het beschadigen van het korps en van collega’s.”

Bekijk ook: Brandweer redt drie mensen uit brandende woning Amsterdam