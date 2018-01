Waterpeil Rijn naar hoogste niveau

Het hoge water in de Rijn tussen Millingen en Lobith. Ⓒ ANP

DEN HAAG - Het waterpeil in de Rijn piekt woensdagmorgen. Rijkswaterstaat verwacht dat het peil bij Lobith in de vroege ochtend oploopt tot zo'n 14,70 meter boven NAP, een niveau dat gemiddeld maar eens in de vijf jaar voorkomt. Rijkswaterstaat en de waterschappen gaan ervan uit dat de dijken dit prima aankunnen en voorzien dan ook geen grote problemen.