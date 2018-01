Na branden nu modderstromen in Californië

Tussen het puin en de omgevallen bomen zoeken reddingswerkers naar slachtoffers. Volgens de brandweer was het een kwestie van minuten dat de regen voor modderstromen op de nabijgelegen hellingen zorgde en een rivier liet overstromen. Een woordvoerder van de brandweer van Santa Barbara County spreekt van een rampscenario.

Dezelfde regio werd nog geen paar weken geleden door enorme natuurbranden geteisterd. In de streek in het westen van de VS was daardoor veel vegetatie verloren gegaan. Ruim duizend huizen en andere gebouwen werden door de natuurbranden verwoest.