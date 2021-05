Vrouw bevalt in vliegtuig zonder weet te hebben van zwangerschap

Halverwege de vlucht die vanaf Salt Lake City was vertrokken, deed de piloot ineens melding van een medisch noodgeval. Vier passagiers - waarvan een dokter en drie verpleegkundigen - snelden naar de hoogzwangere Lavinia Mounga om haar te helpen met de bevalling. Naderhand bleven zij nog een aantal uur monitoren hoe het met de baby ging.

Ⓒ HAWAII PACIFIC HEALTH

Overlevingsmodus

„De verpleegkundigen en ik zaten gewoon in een soort overlevingsmodus. We moesten een ziekenhuisbed zien te maken in een vliegtuig. Daarnaast hadden we niet één, maar twee patiënten”, vertelt dokter Dale Glenn van Hawaii Pacific Health. Bij de bevalling kwam de nodige improvisatie kijken. Zo vertelt Glenn dat er meerdere schoenveters zijn gebruikt voor het doorknippen van de navelstreng en er een Apple Watch is gebruikt om de hartslag van het pasgeboren kindje te meten. Om de baby warm te houden werden er waterflessen in de magnetron gedaan om tegen het lijfje te houden en de baby zelf werd in plastic gewikkeld. De bevalling moet voor Mounga als een enorme verrassing zijn gekomen, want zelf had ze geen idee dat ze al die tijd zwanger was, meldt USA Today.

Volgens Glenn waren de andere passagiers verrassend kalm en boden ze de moeder en haar kersverse zoon hun eigen luiers en dekentjes aan. Daarnaast heef hij lovende woorden voor de nieuwe moeder. Hij vertelt dat ze slechts enkele minuten na de bevalling alweer door het vliegtuig kon lopen.

Na de landing in Honolulu werden Mounga en haar kindje naar het Kapiolani Medical Center for Women & Children gebracht.