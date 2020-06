Bokslessen in Rotterdam voor jeugd met mes

Het plan hiervoor van D66 raadslid Nadia Arsieni krijgt brede steun. In april stelde ze al schriftelijke vragen hierover, omdat alleen maar meer politiecontroles en boetes haar niet de juiste manier lijken om het probleem aan te vliegen. „Ik geloof niet in de zoveelste boete. Je moet anders kijken naar het probleem: waarom lopen zoveel jongeren met een mes op zak?”

Raddraaiers

Een klein deel verziekt het voor de grote meerderheid denkt ze. De raddraaiers moeten hard aan worden gepakt en de rest moet zich via bokstraining zelfverzekerder gaan voelen, dat ze zich staande kunnen houden en geen mes op zak nodig hebben.

Aangemoedigd door de in haar ogen positieve beantwoording van haar schriftelijke vragen gaat ze donderdag een motie indienen. Die is mede ondertekend door GroenLinks, PvdA, DENK, SP, NIDA en ChristenUnie-SGP, samen met D66 goed voor 24 zetels.

Steekincidenten

Het stadsbestuur ’ deelt de mening dat gedragsregulering en/of agressietraining waardevol kunnen zijn voor een gerichte preventieve aanpak van steekincidenten in Rotterdam, maar stelt wel voorwaarden aan de inzet van preventieve interventies’. „Deze voorwaarden zien zowel toe op inhoud als op praktische uitvoerbaarheid”, zo stelde het college.

Met haar motie roept Arsieni het college op hiervan gebruik te gaan maken en lokale initiatieven aan te laten sluiten op het gemeentelijke beleid. Het raadslid heeft zelf al meerdere initiatieven gesproken. „Rotterdam is een echte boksstad. We hebben in Rotterdam veel boksscholen en ik heb veel mensen gesproken die zich dag en nacht inzetten om te voorkomen dat jongeren het slechte pad op gaan. Hier kunnen we als gemeente veel slimmer mee gaan werken.”

Stanley Hiwat, van het project ’Knokken zonder Vechten’ licht toe. „Als tieners met steekwapens op zak rondlopen, is dat een teken dat er ergens in hun opgroeien iets goed is misgegaan. Ik wil met die jongeren de sportschool in en hen leren om te knokken zonder vechten. Deze aanpak levert aantoonbaar succes op. We willen dit verder ontwikkelen in meer wijken en buurten van Rotterdam en daarbij samenwerken met de gemeente en andere partners.”

Netwerk

Ook Ton Dunk van Stichting Rotterdam Mattie, die cursussen en bokstrainingen aanbiedt voor jongeren met gedragsproblemen, ziet mogelijkheden. „Sinds 2008 hebben wij al meer dan 1400 jongeren begeleid en een hecht netwerk opgebouwd. Als de stad ons vraagt om bij te dragen, graag.”