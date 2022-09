’Drie bewoners Vlaams bejaardentehuis omgebracht met overdosis insuline’

De voorvallen in het tehuis in het West-Vlaamse Oostrozebeke zouden in de zomer van 2020 zijn begonnen. Een jaar lang kregen verschillende bewoners van woonzorgcentrum Rozenberg een overmaat aan insuline ingespoten, melden Het Laatste Nieuws en VTM Nieuws na eigen onderzoek. Drie van hen hebben dat niet overleefd. Een man van 87 doorstond twee vergiftigingen, maar de derde poging werd hem uiteindelijk fataal. Geen van de ingespoten bewoners was insuline voorgeschreven.

In november 2020 opende justitie een onderzoek naar de zaak, maar die is nog altijd niet opgelost. Er is nog geen verdachte gepakt. De zaak werd stilgehouden.

De overleden bewoners hadden "een abnormale hoeveelheid insuline in het bloed", zegt het parket van West-Vlaanderen. Dat zette de onderzoekers ook op het spoor van de klachten van een vijftal andere bewoners. "Mogelijk werden ook zij geïnjecteerd met insuline." Het parket onderzoekt of er boze opzet in het spel was.

In Nederland zit een leerling-verpleger twintig jaar gevangenisstraf uit voor moorden met insuline op een aantal verpleeghuisbewoners. Van zijn in totaal elf slachtoffers overleden er vijf.