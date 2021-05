KLM stopt met vluchten Wit-Rusland, EU eist vrijlating journalist en komt met sancties

KLM gaf eerder op maandag nog aan juist door te gaan met vliegen over het communistische land, omdat de veiligheid niet in het geding was. Dat deed de maatschappij, zo schrijft het in een aangevuld statement, in overleg met de Nederlandse overheid. „Er is intensief overleg gevoerd met de Nederlandse autoriteiten. Het Ministerie van I&W, de NCTV, maar ook Buitenlandse Zaken, alsmede leden van de Expertgroep Overvliegen in het kader van conflictzones zijn geraadpleegd. Hieruit bleek dat de Nederlandse overheid eensgezind concludeerde dat er geen veiligheidsrisico’s”, aldus de luchtvaartmaatschappij.

Nu Rutte zijn oproep deed, gaat KLM mee. „Inmiddels heeft KLM kennis genomen van de oproep van Rutte om het overvliegen over Wit-Rusland tot nader orde op te schorten. KLM zal hieraan gehoor geven.”

Zustermaatschappij Air France liet aan De Telegraaf weten door te vliegen. „Air France houdt continu de geopolitieke situatie in de gaten in de gebieden waar het heen en overheen vliegt. Op dit moment zijn de vluchtplannen ongewijzigd.”

Maandagavond spreekt premier Rutte met andere Europese regeringsleiders tijdens een diner voorafgaand aan de EU-top. De bizarre actie van Wit-Rusland vormt het hoofdmenu bij de eerste fysieke ontmoeting in Brussel sinds lange tijd. Naar verwachting zullen meer landen hun nationale luchtvaartmaatschappij oproepen om Minsk voorlopig links te laten liggen.

De Wit-Russissche autoriteiten dwongen zondag een toestel van RyanAir, dat van Athene naar Vilnius vloog, te landen, zodat zij Roman Pratasevitsj, een kritische journalist in ballingschap, konden arresteren. Dat deden ze onder het mom van een valse bommelding, waardoor alom wordt gesproken van een ’staatskaping’. De regering van dictator Aleksandr Loekasjenko stuurde zelfs een straaljager naar het toestel.

Sancties, EU sluit luchtruim

De Europese Unie eist dat Wit-Rusland de zondag gearresteerde activist en journalist Roman Protasevitsj en zijn Russische vriendin Sofia Sapega onmiddellijk vrijlaat en hun bewegingsvrijheid garandeert. De 27 Europese regeringsleiders en staatshoofden veroordelen „met klem” de gedwongen landing, zeggen ze in een gezamenlijke verklaring, van het toestel met het tweetal aan boord in Minsk.

Op een top in Brussel zijn de leiders eensgezind dat het bestaande sanctiepakket tegen 88 personen onder wie president Loekasjenko en zeven organisaties moet worden uitgebreid. Ze hebben de Europese Commissie ook gevraagd zo snel mogelijk met voorstellen te komen voor nieuwe, economische strafmaatregelen. De EU sluit onder meer haar luchtruim voor Wit-Russische vliegmaatschappijen. Die mogen ook niet meer landen op vliegvelden in de EU.

Ursula von der Leyen heeft ook sancties aangekondigd tegen de personen die betrokken waren bij de kaping, bedrijven die het regime financieren en de luchtvaartsector. „Roman Pratasevitsj moet onmiddellijk worden vrijgelaten”, heeft de voorzitter van de Europese Commissie laten weten voorafgaand aan het diner. „We zullen druk blijven uitoefenen op het regime tot het de vrijheid van meningsuiting en persvrijheid respecteert.”

Veiligheidsrisico’s

KLM liet eerder op de dag nog weten gewoon over Wit-Rusland te blijven vliegen. „Wij gaan daarbij uit van onze eigen bronnen en contacten met de overheid. We zouden dat niet doen als we niet overtuigd waren dat het 100 procent veilig is”, aldus een woordvoerder. Op de vraag of RyanAir dat vermoedelijk tot zaterdag niet ook was, herhaalde de maatschappij hun statement. „Wij zien vooralsnog geen veiligheidsrisico, maar monitoren de situatie voortdurend.”

Een aantal uur later hadden onder meer Wizz Air en BalticAir al aangegeven niet meer te zullen vliegen over het door dictator Loekasjenko geleide Wit-Rusland.

Vluchten die vanuit Nederland over Wit-Rusland gaan, hebben doorgaans een bestemming in Rusland of het Verre Oosten. KLM meldt dat het zes keer per week op Minsk, vliegt. Drie keer daarvan in code share met Belavia en drie keer per week via Parijs, uitgevoerd door Air France. Ook vliegt de luchtvaartmaatschappij over Wit-Rusland op weg naar Azië. Die vluchten moeten nu omvliegen.