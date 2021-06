’Leider Boko Haram blies zichzelf op tijdens achtervolging’

Shekau heeft zichzelf halverwege mei opgeblazen toen hij achtervolgd werd door strijders van de rivaliserende ISWAP, stelt een persoon in de opname die zegt Abu Musab al-Barnawi te zijn, de leider van de terreurgroep. Twee mensen die al-Barnawi kennen, bevestigen aan persbureau Reuters dat hij het is. Islamitische Staat in West-Afrika was eerder onderdeel van Boko Haram.

Vorige maand werd het overlijden van Shekau ook al gemeld door The Wall Street Journal op basis van onder meer de inlichtingengemeenschap, nadat eerder die week naar buiten kwam dat hij ernstig gewond was geraakt bij een zelfmoordpoging. In de krant werd eenzelfde lezing gegeven van hoe Shekau om het leven is gekomen.

Schoolkinderen

De 48-jarige Shekau leidde Boko Haram sinds 2009. De extremistische islamistische beweging werd onder meer bekend door de ontvoering van bijna driehonderd schoolkinderen. Shekau wordt omschreven als een van de wreedste en effectiefste terroristen ter wereld, die een religieuze oorlog teweegbracht in Nigeria en drie buurlanden. De Nigeriaanse overheid heeft hem eerder meerdere malen ten onrechte doodverklaard.

Boko Haram wordt er ook van beschuldigd kinderen te hebben ingezet voor zelfmoordaanslagen. De groep wordt verantwoordelijk gehouden voor vele aanslagen en tienduizenden doden in Nigeria, Niger, Kameroen en Tsjaad. Twee tot drie miljoen mensen zijn ontheemd geraakt.