EU schrapt receptie om komst controversiële Israëlische minister

„Spijtig genoeg hebben we dit jaar besloten de diplomatieke receptie te annuleren, omdat we iemand wiens opvattingen strijdig zijn met de waarden waarvoor de EU staat geen podium willen geven”, laat de EU-delegatie in Israël weten. Zij heeft de Israëlische regering tevergeefs gevraagd iemand anders te sturen, melden Israëlische media.

De vertegenwoordigingen van de EU in het buitenland houden op 9 mei altijd feestelijke ontvangsten om de Dag van Europa te vieren. Die is bedoeld om stil te staan bij het begin van de Europese samenwerking.

Ben-Gvir, die zelf als settler in een nederzetting op de Westelijke Jordaanoever woont, is de leider van een radicale anti-Palestijnse partij. Hij is onder meer bekend door met provocerende acties, zoals bezoekjes aan omstreden heilige plaatsen, de confrontatie met de Palestijnen te zoeken.

Sinds het aantreden van de huidige regering, die geldt als de meest rechts-nationalistische in Israël ooit, zijn de al moeizame betrekkingen tussen de EU en Israël verder verzuurd.