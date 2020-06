Ophef over ‘racisme-opdracht’ van basisschoolleerlingen

Nieuwsbegrip probeert door middel van de opdracht de dood van George Floyd op een begrijpelijk manier uit te leggen. Maar volgens veel mensen worden in de opdracht niet alle feiten correct weergegeven, waardoor er een vertekend beeld bestaat van de huidige protesten. Zo is in de opdracht te lezen dat ‘sommige witte mensen vinden dat andere mensen minder waard zijn’ en dat witte agenten vaker zwarte mensen met geweld om het leven brengen.

Twee groepen polariseren

En die teksten roepen bij een hoop mensen vragen op, aangezien Nieuwsbegrip volgens hen kinderen bijbrengt dat witte politiemensen slecht zijn en zwarte mensen altijd slachtoffer. Daarnaast zou de opdracht ervoor zorgen dat deze twee groepen verder polariseren.

Door het uitlekken van de opdracht laait de discussie op in welke mate politiek gekleurde boodschappen een rol spelen in het lesmateriaal op basisscholen. Volgens veel social mediagebruikers is deze opdracht slechts het topje van de ijsberg in wat zij de ‘linkse indoctrinatie van het onderwijs’ noemen.

De CED-Groep schrijft in een reactie op de website dat het niet de bedoeling was om mensen te kwetsen. Zij stellen dat de huidige tekst gericht was op kinderen uit groep 4, waardoor er gekozen werd voor eenvoudiger taalgebruik.

Zoeken naar formulering

,,Soms is het heel erg zoeken naar een formulering die toch de juiste nuance naar voren brengt.” Dat speelt vooral bij niveau AA, dat het meest in groep 4 gebruikt wordt. De versie die op sociale media getoond wordt is AA-Alfa, een versie specifiek voor leerlingen met een achterblijvende ontwikkeling.

,,In deze AA-Alfaversie zijn deze week enkele zinnen terechtgekomen die ondanks onze zorgvuldigheid toch anders uitgelegd worden’’, geeft CED-Groep toe. Daarom maakt het onderwijsplatform een nieuwe versie van deze tekst.