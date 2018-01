’Strijd tussen D66 en GroenLinks in Amsterdam’

De opiniepeiler stelde ruim duizend Amsterdammers op verzoek van D66 en GroenLinks vragen over het stemgedrag. Hoewel D66, nu nog de grootste partij met 14 zetels, nog steeds kans maakt om de grootste te worden, is er wel werk aan de winkel voor fractievoorzitter Reinier van Dantzig en zijn team als hij streeft naar de meeste zetels. In de peiling verliest hij vijf zetels. Volgens de prognose van De Hond hijgt de hete adem van GroenLinks-voorman Rutger Groot Wassink in zijn nek: die partij zit stevig in de lift en kan eveneens rekenen op negen zetels.

Pijnlijk voor de PvdA is de verdere, maar verwachte, achteruitgang. Hoewel Amsterdam sinds jaar en dag gold als PvdA-bolwerk, lijkt de kiezer genoeg te hebben van de sociaaldemocraten: volgens De Hond levert de partij van Marjolein Moorman de helft van de zetels in en blijven er slechts vijf over. „De PvdA ervaart vooral concurrentie van Denk (drie zetels) en Bij1 (twee zetels)”, aldus De Hond. „Het zetelaantal van vijf is echter wel weer beter dan tijdens de Tweede Kamerverkiezingen, vergeleken met het stemgedrag van toen in Amsterdam.”

De Hond voorziet dat de VVD weinig last krijgt van Forum voor Democratie en peilt de partij van Eric van der Burg op het huidige aantal van zes zetels. Annabel Nanninga en haar Forum voor Democratie kunnen rekenen op drie zetels, blijkt uit de peiling. De strijd tussen de Partij van de Ouderen van Wil van Soest en 50-plus lijkt volgens De Hond gunstig uit te pakken voor de nieuwe partij 50PLUS, die vandaag in deze krant de lijst bekend maakt.

Fractievoorzitters Reinier van Dantzig en Rutger Groot Wassink hebben zin om de komende maanden de verschillen te laten zien. D66, nu nog de grootste partij in de stad, krijgt evenwel te maken met een inkrimping. „Het wordt spannend”, zegt Van Dantzig. „De kiezer mag duidelijk maken wie het initiatief krijgt tijdens de coalitieonderhandelingen.” Zowel Van Dantzig als Groot Wassink maken zich zorgen om de ’versplintering’ door de opkomst van nieuwe partijen.

Van Dantzig: „Ik doel dan vooral op de opkomst van Forum voor Democratie, die een xenofobe boodschap uitdraagt die niet bijdraagt aan de verbinding in de stad.” Groot Wassink: „De kiezer kan straks kiezen: ga ik voor verandering in de stad, of stem ik op de status quo? Als wij de grootste worden hebben wij het initiatief en zullen we voor een groener en socialer stadsbestuur zorgen.”