Gesprek van de Dag: prijskaartje kabinetsformatie en start rechtszaak Anne Faber

Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP / Politie

Maar liefst 692.179 euro heeft de belastingbetaler moeten afrekenen voor de historisch lange kabinetsformatie. Details over waar het geld aan is besteed zijn niet bekendgemaakt. Verder start de rechtszaak tegen Michael P., verdacht van moord of doodslag, vrijheidsberoving en het verkrachten van Anne Faber, wil Denk een videoscheidsrechter in de Tweede Kamer, wordt Michael Douglas beschuldigd ongepast seksueel gedrag en gaat minister Eric Wiebes naar Zeerijp, het Groningse gebied dat het maandag het stevigst voor de kiezen kreeg. Dat en meer lees je in het Gesprek van de Dag.