Waterstand Rijn bij Lobith tikt piek aan: 14,64 meter boven NAP

Donderdagmorgen bereikt de hoogwaterpiek de Lek bij Hagestein, de IJssel bij Deventer en de Waal bij Vuren, op de grens van Gelderland en Zuid-Holland. In het weekeinde is de waterstand alweer gezakt naar 12,45 meter boven NAP bij Lobith. Volgende week kan het waterpeil weer iets stijgen, maar Rijkswaterstaat voorziet geen nieuwe hoogwatergolf.

Het vele water komt door neerslag en smeltwater uit Duitsland en Zwitserland. Ook op de Maas, die gevoed wordt door regen in de Ardennen, stond het water hoog.

In deze eeuw was er alleen in 2001, 2002, 2003 en 2011 sprake van een nog hogere waterstand bij Lobith, waar de Rijn Nederland binnenkomt. Het huidige hoogwater staat op de 36e plaats in de lijst van alle hoogwatergolven sinds 1901. Op de eerste plaats staat het hoogwater van 1926, toen sprake was van een watersnoodramp. De dreigende dijkdoorbraken van 1995 staan op de tweede plek.