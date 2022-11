Ex-judoka (41) opgepakt voor verdwijning Silvana (36) uit Hoogeloon

Marlon B. was al bekend bij de politie vanwege een eerdere mishandeling. B. geniet enige bekendheid in de judowereld. Hij heeft aan meerdere Europese kampioenschappen deelgenomen en aan het WK in Tunesië. B. behaalde twaalf gouden districtstitels en drie gouden nationale titels. Tegenwoordig runt hij een een sportschool in het nabijgelegen Eersel.

Intussen is er totale verbijstering in Hoogeloon, een kerkdorpje midden in landbouwgebied met zo’n 2200 inwoners. Natuurlijk is de vermissing van Silvana het gesprek van de dag op straat. „Het ziet er hartstikke akelig uit, deze vermissing”, zegt een bewoonster van de Dijckmeesterstraat aan de rand van het dorp, de straat waar verdachte Marlon B. samenwoonde met Silvana.

’Vreemde man’

Meerdere bewoners verklaren dat Marlon als een ’vreemde man’ werd gezien. „Wij kennen elkaar allemaal hier in de buurt. Je maakt een praatje, krijgt zaken van elkaar mee, je kent dat wel. Een hechte buurt”, zegt de bewoonster. „Maar er was een grote uitzondering: Marlon. Die meed echt elk contact. Hij woont hier al jaren, maar ik wist niet eens hoe zijn stem klonk. Aanvankelijk woonde hij hier met een zoontje uit een eerdere relatie, daarna kreeg hij een relatie met een Poolse. Samen kregen ze nog een kind. Maar die vrouw is vertrokken omdat hij losse handjes had, zo vertelde de buurt hier.”

Een paar jaar geleden is Silvana bij hem ingetrokken, verklaren de buurtbewoners. „Zij maakte weleens een praatje met haar buurvrouw. Ze had haar twee dochters bij zich, kinderen in de basisschoolleeftijd. Verder kregen we er weinig van mee. Toen ze hier net samenwoonden, stonden ze een keer in de tuin. In dacht, ik loop erop af om ze welkom te heten. Maar hij draaide zich meteen om en zij daarna ook. Nou, laat maar dan, dacht ik. Jammer, want zij had wel een vriendelijke uitstraling.”

Parkeren

Afgelopen zaterdag, de dag dat Silvana vermist raakte, is Marlon B. nog wel gezien, verklaart een buurtbewoonster. „Dat verhaal hebben we ook aan de politie verteld. Mijn man liet de hond uit en zag zijn auto aan het eind van de straat staan. Hij stapte uit en bekeek zijn auto eens goed. Er was geen enkele reden om zijn auto niet voor zijn deur te parkeren, er was plek zat. Toen mijn man terugkwam, was de auto weer verplaatst en stond die wel voor zijn deur. Het eerste dat we daarna zagen, was dat de auto werd opgeladen door de politie.”

Volgens meerdere buurtbewoners was het niet de eerste keer dat de politie voor het huis stond. „We hebben gezien dat hij is meegenomen, al wat langer geleden. Later begrepen we dat hij iets verkocht had wat blijkbaar niet mocht. Het zou met zijn sportschool in Eersel te maken hebben gehad. Het is in elk geval vreselijk allemaal. We vrezen het ergste voor Silvana.”

Volledige beperking

Marlon B. is zaterdag aangehouden voor nader onderzoek en is verhoord. Omdat het verhoor geen informatie over de verblijfplaats van de vrouw heeft opgeleverd, blijft hij voorlopig in volledige beperking vastzitten. Dat betekent dat hij alleen met zijn advocaat contact mag hebben.

Naast de zoektocht in de bossen is de politie een uitgebreid buurtonderzoek gestart. Mensen die beschikken over camerabeelden uit de omgeving waarop mogelijk iets te zien is, worden opgeroepen zich te melden.