Rechter dwarsboomt Trump rond wet illegale kinderen

Trump vindt dat de Verenigde Staten niet iedereen gewoon maar kunnen toelaten. Ⓒ EPA

WASHINGTON - Een Amerikaanse rechter in San Francisco heeft afschaffing van het zogenoemde DACA-programma tegengehouden. De regeling werd in 2012 onder de vorige president Barack Obama ingesteld en had tot doel mensen die in het verleden als kind met hun ouders illegaal de VS binnenkwamen, te beschermen tegen uitzetting.