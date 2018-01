Wereldwijd meer moorden op christenen

Op de lijst staan vijftig landen waar christenen het meest om hun geloof worden vervolgd. Volgens Open Doors gaat het om 215 miljoen christenen. Noord-Korea voert de lijst voor de zeventiende keer aan. In het land zitten volgens Open Doors 50.000 christenen gevangen in strafkampen.

Afghanistan staat op plaats twee, ook daar is de onderdrukking maximaal. De geweldsincidenten in Afghanistan zijn bijna net zo hevig als in Noord-Korea. Ook ervaren veel Afghaanse christenen meer controle binnen hun stamverband en lijden ze onder geweld door radicale moslims.

Hoge score Pakistan

Pakistan (5) scoort het hoogst wat betreft geweldsincidenten. Bij aanslagen en aanvallen op kerken vielen veel slachtoffers. Ook werden honderden christenen ontvoerd en tientallen verkracht of seksueel misbruikt.

Verder zijn het boeddhisme en hindoeïsme met een opmars bezig in Azië. Deze religies hebben in het westen een vredige reputatie, maar volgens Open Doors ervaren christen in dat werelddeel dat niet. Christenen in India, Nepal, Sri Lanka, Bhutan en Myanmar zouden dagelijks te maken hebben met geweld en onderdrukking.