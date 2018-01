President Zuid-Korea wil best met collega Kim Jong-un praten

Moon verklaarde woensdag in Seoul dat het Koreaanse schiereiland vrij van kernwapens moet zijn, zoals ooit tussen beide landen overeen is gekomen. Er mag niet weer een oorlog ontstaan, zoals van 1950 tot 1953. Vreedzame co-existentie móet het uitgangspunt zijn.

De president kwam met zijn verklaring nadat de buurlanden na twee jaar weer eens direct met elkaar hadden gesproken. Dat gebeurde dinsdag in een Zuid-Koreaans stadje. De delegaties kwamen onder meer overeen dat Noord-Korea in februari op de olympische winterspelen in Zuid-Korea verschijnt, met een ploeg van atleten, officials en supporters.

Moon Jae-in verklaarde dat de druk die de Amerikaanse president Trump de afgelopen periode op Noord-Korea uitoefende, uiteindelijk heeft geleid tot de voorzichtige toenadering die nu tussen de Korea's is ontstaan.