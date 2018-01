Arrestatiebevel Marokko tegen Nederlandse Marokkanen

Sinds oktober 2016 protesteren duizenden Riffijnen voor meer werkgelegenheid, betere gezondheidszorg en onderwijs en minder corruptie in hun regio. De leiders van de protesten zitten in de cel in Casablanca. Elke twee weken vindt in hun zaak een rechtszitting plaats. Onlangs riepen de advocaten daarin verschillende Riffijnen uit Europa, onder wie de vier Nederlandse Marokkanen, op om te getuigen.

Tegen Marokkaanse media zegt het OM echter dat de vier het onderwerp van een arrestatiebevel zouden zijn. Het viertal zou worden vervolgd voor betrokkenheid bij de protestbeweging en separatisme. RifAlert, een organisatie van Marokkaanse Nederlanders die solidair is met de protestbeweging, denkt overigens dat Marokko geen arrestatiebevelen zal uitgeven.