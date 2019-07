Raad van Europa tikt Nederland op vingers

Van onze parlementaire redactie

De integriteitsexpert benadrukt naar aanleiding van de onthulling van deze krant dat er nog veel ruimte is voor verbetering. „Integriteit lijkt nu eerder een voetnoot in de politieke agenda in plaats van het hoofdstuk dat het zou moeten zijn.” Kleijssen hoopt dat het undercoverwerk van De Telegraaf zorgt voor verbetering. „Hopelijk helpt de onderzoeksjournalistiek om het thema weer de politieke prioriteit te geven die voor het publieke vertrouwen in het democratisch bestel zo belangrijk is.”

Meerdere partijen bleken bereid om de wet te omzeilen of te overtreden toen er zogenaamd door een tussenpersoon van een donateur die anoniem wilde blijven - een journalist van De Telegraaf - 15.000 euro werd geboden. Dit terwijl het volgens de wet geopenbaard moet worden als iemand in een jaar meer dan 4500 euro aan een partij geeft. De manager van het partijbureau van 50Plus toonde zich zelfs bereid om een stapel cash weg te moffelen. VVD, D66, ChristenUnie en Denk raadden aan om het bedrag op te knippen en familieleden als tussenpersonen te gebruiken.

Voor de SP is dat aanleiding om sponsoring van politieke partijen maar helemaal te willen verbieden. „Veel te veel partijen maken zich afhankelijk van geldschieters en blijken niet bereid te zijn om de regels voor partijfinanciering te respecteren.” 50Plus-partijvoorzitter Dales wil ’een fundamenteel debat’ voeren over geldgebrek in de politiek, volgens hem de wortel van wanpraktijken. „De democratie mag kennelijk niet veel kosten.”