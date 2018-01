Van kerstdiner geredde kreeft Louis overleden

Louis Ⓒ Dolfinarium Facebook

HARDERWIJK - De naar schatting ruim tachtig jaar oude kreeft Louis, die voor de kerstvakantie nog werd gered van het kerstdiner en daarna werd opgevangen in het Dolfinarium, is overleden. Deskundigen van het Dolfinarium in Harderwijk denken dat een combinatie van alle veranderingen en zijn hoge leeftijd het schaaldier te veel zijn geworden. ,,Maar dat weten we natuurlijk niet zeker.’’