Nieuw Banksy-kunstwerk laat dakloze op kerstman lijken

De rendieren werden afgelopen weekend geschilderd door Banksy die met zijn werk aandacht wil vragen voor de daklozen in de stad.

Voorbijgangers vrijgevig

Iedereen die op de bank plaatsneemt, verandert voor even in de kerstman. Een video op de Instagram-pagina van de kunstenaar vergezeld van de tekst ’God zegen Birmingham.’ Het filmpje laat een dakloze man zien die op het bankje gaat liggen, terwijl de camera langzaam uitzoomt. Daarbij meldt Banksy: „In de twintig minuten dat we Ryan filmden op deze bank gaven voorbijgangers hem een warm drankje, twee chocoladerepen en een aansteker - zonder dat hij daar om iets vroeg.”

Vriendelijkheid in de wereld

Het Banksy-bankje is direct populair bij het publiek. Passanten poseren naar hartenlust op het straatmeubel in Vyse Street. In een reactie op het Instagram-bericht van Banksy reageerde een iemand: „Er is nog steeds schoonheid en vriendelijkheid in deze wereld. Het is misschien soms moeilijk om het te vinden, maar het is er.” Een ander zei kortweg: „Dit is zo mooi.”

