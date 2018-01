Fire and Fury vliegt de winkels uit

Na de voorpublicatie van enkele fragmenten sommeerden Trumps advocaten uitgever Holt het boek niet uit brengen. In plaats daarvan publiceerde de uitgever Fire and Fury vrijdag al, vier dagen eerder dan voorzien. Holt profiteert maximaal van de uitgebreide aandacht in de media.

Oplage snel verhoogd

Holt was aanvankelijk van plan een oplage van 150.000 exemplaren te laten drukken. Dat aantal werd volgens Amerikaanse media snel verhoogd tot enkele honderdduizenden. Holt zegt nu dat er inmiddels al een miljoen exemplaren is besteld door boekhandels en internetverkoper Amazon. Dit laatste bedrijf moet al ’nee’ verkopen aan klanten en geeft een levertijd op van twee tot vier weken. Ook de e-boekversie en het audio-exemplaar lopen als een trein. Fire and Fury bereikte dinsdag voor het eerst Europa. Een boekhandel in Londen ontving vijfhonderd exemplaren.

Een woordvoerder van de uitgever wond er geen doekjes om: de boze reactie van Trump drijft de verkopen naar ongekende hoogte.