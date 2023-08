Man vangt meisje (3) dat in Turijn van vijfde verdieping naar beneden valt

Mattia Aguzzi liep zaterdagochtend met zijn vriendin naar een bakkerij in het stadscentrum toen hij geschreeuw hoorde. Een driejarig meisje was over de rand van het balkon op de vijfde verdieping geklommen.

„Ik hoorde een man schreeuwen en zag het meisje op de rand leunen. Het kind bleef meer en meer voorover leunen, en klom over de rand. Ze hield zich nog vast, maar haar benen bungelden al in de lucht”, zo vertelt Aguzzi aan Sky24. „Ik riep nog dat ze naar binnen moest proberen te klimmen, maar ze hoorde het niet.”

Spanning

De man vertelt: „Ik ben opzij gestapt, om haar val te breken. Ik sloot mijn ogen en hoopte dat het goed zou gaan. Toen ze viel, belandden we allebei op de grond.” Hij vervolgt: „Aanvankelijk voelde ik geen enkel teken van leven. Toen ze begon te huilen, slaakte ik een zucht van verlichting.”

Zowel Mattia als het meisje werden in het ziekenhuis behandeld aan hun lichte verwondingen.

De Italiaanse premier Giorgia Meloni heeft ook gereageerd op het incident en zegt dat het als een ’tragedie’ had kunnen eindigen: „” Maar dankzij het snelle handelen van Mattia Aguzzi, die haar zag vallen en opving, is haar leven gered. Veel dank voor deze jonge held.”

Ook de burgemeester van Turijn is Mattia erg dankbaar en noemt het een ’heroisch’ en ’buitengewoon’ gebaar.

’Geen held’

„Noem mij geen held”, zegt Aguzzi. „Ik deed het zonder nadenken, ik deed wat gedaan moest worden.” Ook grapt hij dat zijn ’extra gewicht’ hem heeft geholpen: „Ze zullen me nu in ieder geval niet meer vertellen dat het beter is als ik wat afval. Het ging goed. Wat willen we nog meer? Voor zover ik weet zijn we allemaal in orde. En dat is het mooiste wat er is.”

De Italiaanse civiele politie, de Carabinieri, onderzoekt het incident.