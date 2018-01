Volleyballers slaan slag: 20.000 euro voor duel diep in Siberië

„De actie is meer dan geslaagd”, vertelt clubvoorzitter Wijnand Geerdink. En dus kunnen de tassen worden gepakt: de volleyballers van de Doetinchemse bekerhouder vliegen maandag richting Rusland.

Vlak voor kerst zag het er allemaal een heel stuk minder rooskleurig uit. Orion won in de Challenge Cup, een Europese competitie, in eigen huis van het Bulgaarse Sofia in een absolute volleybalkraker. Groot feest op de tribunes en het veld, maar in de bestuurskamer werd de zege met een gemengde gevoelens ontvangen.

Dure grap

Want nu moest het team spelen tegen Gazprom Soergoet. In Siberië. Een reis die 25.000 euro zou kosten. Verstek laten gaan was echter eveneens een dure grap: de Europese sportbond CEV zou de club trakteren op een boete van 20.000 euro en drie jaar uitsluiting van de Europese competitie.

In onder meer De Telegraaf vertelden de Achterhoekers over een inzamelingsactie, die genoeg geld moest opleveren om toch op reis te gaan. Inmiddels is ruim 20.000 euro binnen. „En komend weekend volgen nog wat acties”, vertelt Geerdink. Het geld kwam uit alle hoeken. „Een groep sponsoren van voetbalclub De Graafschap doneerde 7000 euro, bijvoorbeeld. Maar ook de bekende contacten gaven geld. En een actie met kaartjes voor de thuiswedstrijd tegen de Russen leverde extra geld op.”

Geerdink is nu druk bezig met het regelen van visa voor de spelers en staf, die maandag naar Moskou vliegen en dinsdag landen in Soergoet, waar het volgende week -26 graden wordt. Daar spelen de mannen van Orion volgende week woensdagavond het uitduel tegen de Russen. Die zijn normaal gesproken een maatje te groot, maar dat maakt het avontuur er niet minder om. „Zo’n match als tegen Sofia, dat is puntje van je stoel. Dat hebben we niet zo vaak in Nederland, dus dat wil je toch graag meemaken.”