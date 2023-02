Republikeinen roepen ’leugenaar’ naar Biden tijdens State of the Union

„Laten we de klus klaren”, zo herhaalde Biden meermaals tijdens zijn State of the Union. Biden hield deze jaarlijkse toespraak, als het ware de Amerikaanse troonrede, voor het eerst in een congres waar Republikeinen de baas zijn in het Huis van Afgevaardigden.

Biden benadrukte dat er met Democratische meerderheden in Huis en Senaat grote plannen gerealiseerd zijn, ook met steun van Republikeinen. Dat hoeft met de nieuwe Republikeinse meerderheid in het Huis niet te veranderen, zo zei Biden. „We konden samenwerken in het vorige congres”, zo zei hij tegen zijn Republikeinse collega’s. „Er is geen reden dat we niet ook kunnen samenwerken in dit congres.”

Amerika is op de goede weg sinds Biden president is, zo schetste hij. Twee jaar geleden had Amerika het economisch zwaar door de gevolgen van de pandemie. Nu is de werkloosheid historisch laag. Ook is het vertrouwen in de democratie enigszins hersteld na de bestorming van het Capitool. De Republikeinen moeten hem helpen om die lijn door te zetten. „Wij zijn hier naartoe gestuurd om de klus te klaren.”

Golf van protest

Maar tijdens zijn toespraak sloeg meerdere malen de vlam in de pan. Toen Biden zei dat Republikeinen drastisch op sociale-zekerheidsprogramma’s en gezondheidszorg willen bezuinigen, kreeg hij een golf van protest over zich heen. Enkele Republikeinen maakten hem luidkeels uit voor leugenaar. Biden draaide daarna de boodschap om, en zei dat hij blij was dat Republikeinen ook niet van die programma’s af wilden.

Biden richtte zich in zijn toespraak tot de „vergeten Amerikanen.” Hij legde uit dat er de laatste decennia te veel mensen tussen wal en schip zijn geraakt. „Misschien ben jij dat wel, thuis, kijkend naar de tv. Je herinnert je de banen die zijn verdwenen, en je vraagt je af of er nog wel mogelijkheden zijn voor jou en je kinderen zonder te verhuizen.”

Grote bedrijven

Hij vertelde hoe hij productiebanen wil terughalen naar Amerika. Ook haalde hij uit naar grote bedrijven. Zo noemde hij de grote farmaceuten die zich volgens Biden verrijken met te hoge prijzen voor bijvoorbeeld insuline en de oliebedrijven die de prijs aan de pomp hoog houden voor hun aandeelhouders. „Ze maken misbruik van jou, de Amerikaanse consument.”

Vorig jaar was Oekraïne nog het belangrijkste onderwerp van zijn toespraak, maar dit jaar was er weinig ruimte voor het buitenland. Biden benadrukte dat de VS de leiding nam in het vormen van een coalitie tegen Poetin. „We zijn opgestaan tegen Poetins agressie, we zijn achter het Oekraïense volk gaan staan.”

Weinig aandacht voor China

Ook voor China was relatief weinig aandacht. Dit weekend schoot Amerika nog een Chinese spionageballon uit de lucht. Vanuit Republikeinse hoek kwam veel kritiek omdat Biden te lang zou hebben gewacht. Hij ging niet op die kritiek in en noemde het incident slechts in een paar zinnen. „Zoals we afgelopen week duidelijk maakten: als China onze soevereiniteit bedreigt, dan zullen we handelen om ons land te beschermen. En dat hebben we dus ook gedaan.”

Volgens bronnen rond Biden is de president van plan om binnen een paar weken bekend te maken dat hij ook in 2024 presidentskandidaat zal zijn. Deze State of the Union toespraak wordt dan ook gezien als potentieel de officieuze aftrap van Bidens campagne voor 2024.

De traditionele Republikeinse reactie werd deze keer gegeven door Sarah Huckabee Sanders, de voormalig woordvoerder van Trump en de net verkozen gouverneur van Arkansas. Zij benadrukte Bidens leeftijd en stelde dat er een nieuwe generatie Republikeinse politici klaarstaat om het stokje over te nemen.