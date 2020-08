14-jarige meldt zich bij politie na steekpartij Groningen

Het slachtoffer wordt medisch onderzocht. Agenten doen ter plaatse in het noorden van de stad sporenonderzoek.

Een 14-jarige tiener besloot zichzelf na het straatgeweld aan te geven. „Hij wordt gehoord over zijn betrokkenheid bij het incident. Ook zijn we nog in gesprek met getuigen”, meldt de politie.

De aanleiding is onduidelijk. De straat is met linten afgezet.

