Kelly de Vries gaat verder met ’Tanja Groen’: ’Dit heb ik mijn vader beloofd’

Door Claire van Dyck Kopieer naar clipboard

Kelly de Vries (links) met naast haar Adrie en Corrie Groen, de ouders van Tanja. Ⓒ Harry Heuts

Kelly de Vries neemt het voorzitterschap van Stichting De Gouden Tip over van haar vermoorde vader. „Ik heb mijn vader in het ziekenhuis beloofd dat ik me zal inzetten om zijn droom te verwezenlijken. Dat dit alsnog het jaar van Tanja Groen wordt, en niet alleen het jaar van Peter R. de Vries.”