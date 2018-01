Veroordeelde captain motorclub moet celstraf uitzitten, maar komt niet opdagen

Captain Corin Denis van motorclub No Surrender is spoorloos. Ⓒ HOLLANDSE HOOGTE

ROTTERDAM - De politie is op zoek naar captain Corin Denis van motorclub No Surrender. De 38-jarige Tilburger had zich maandag moeten melden bij de politie om een celstraf uit te zitten, maar hij deed dat niet. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) bevestigde een bericht daarover van het Brabants Dagblad.