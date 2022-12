Klimaatactivisten jagen gemeente Den Haag wéér op kosten

Nog maar net schoongemaakt, was de tunnelbak van de Utrechtsebaan/A12 wederom doelwit van de demonstranten, die zich hebben gegroepeerd in de activistische beweging Extinction Rebellion. Terwijl het verkeer langsraasde spoten klimaatactivisten diverse leuzen op de muur.

Ook de gevels van de ministeries van Financiën en Economische Zaken en Klimaat werden met verf beklad. In totaal pakte de politie zes verdachten op voor ’lopen op de snelweg’. De verdachten zaten woensdagavond nog vast.

Voor de gemeente gaan de acties van de klimaatactivisten inmiddels flink in de papieren lopen. „Dit keer is er circa zeventig vierkante meter beklad, wat meer dan drie keer zoveel is als de vorige keer, toen we 6000 euro aan schoonmaakkosten kwijt waren”, aldus een gemeentewoordvoerder.

Riskant

Volgens het stadhuis gaat het reinigen een riskante onderneming worden, waarvoor zelfs een ingenieursbureau moet worden ingeschakeld. „De Utrechtsebaan is een belangrijke weg die we niet zomaar kunnen afsluiten voor het verkeer. Tegelijkertijd willen we dat schoonmakers veilig hun werk kunnen doen”, aldus de zegsman.

De partij Hart voor Den Haag laat weten geen goed woord over te hebben voor de vernielzuchtige activisten. „Demonstreren prima, maar met de boel beschadigen, hebben we niks op. Om te beginnen zullen ze de aangerichte schade tot op de laatste cent moeten terugbetalen”, aldus fractievoorzitter Richard de Mos.