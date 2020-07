Doden en gewonden door neerstorten vliegtuigje op woning in Wesel

Het toestel met twee mensen aan boord kwam neer op een woning in de stad aan de Rijn. Het pand vloog meteen in brand en er volgde volgens ooggetuigen een grote explosie, meldde de krant Bild.

Het is niet duidelijk of beide inzittenden van het verongelukte toestel zijn omgekomen. Volgens een politiewoordvoerder is de piloot nog zoek.