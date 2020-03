’Nederland heeft heel weinig capaciteit voor bloedtesten’

Dat zegt Feike Sijbesma, die deze week als speciaal gezant van het kabinet werd aangesteld om te werken aan voldoende testcapaciteit. De zorg daarover richt zich vooral op de hoeveelheid testen waarmee wordt bepaald of iemand corona heeft. Daar zijn er te weinig van, maar ook op ander vlak spelen er problemen.

Sijbesma zegt bij Op1 dat er ook ’heel weinig capaciteit’ is voor bloedtesten, waarmee achteraf kan worden bekeken of iemand al corona heeft gehad. Bloedbanken kondigden twee weken geleden aan een landelijk onderzoek te starten naar de verspreiding van het coronavirus. Dat willen ze doen door het bloed van reguliere donoren te testen, dat zijn er zo’n tienduizend per week.

Maar Sijbesma geeft aan dat er maar beperkte capaciteit is voor die bloedtesten. „We kijken of we die moeten inkopen of dat we ze zelf kunnen produceren”, zegt de speciaal gezant. Volgens hem worden die testen niet in Nederland gemaakt, en ook niet veel in Europa. In China zit wel een grote leverancier, zegt Sijbesma.

Roche

Sijbesma boekte vrijdag zijn eerste succes in zijn nieuwe rol. De Zwitserse farmaceut Roche besloot na een onderhandelingsspel de receptuur voor coronatesten vrij te geven. Daardoor kunnen ook andere partijen de testen ook maken.

Bekijk ook: Farmaceut Roche deelt receptuur voor coronatest met overheid

„Maar we zijn er nog niet”, wil Sijbesma niet te vroeg juichen. „Er zijn nog veel meer problemen, die receptuur is maar één ding.” Er zijn volgens de speciaal gezant bijvoorbeeld ook plaatjes en andere zaken nodig om meer testen te kunnen produceren.

Sijbesma erkent dat andere landen veel meer testen dan Nederland. Vooral in Azië gebeurt dat op veel grotere schaal. „Daar hebben ze zich in het begin van de uitbraak snel gerealiseerd dat ze veel willen testen en hebben ze toen veel ingekocht.” Europa en Amerika, waar corona toen nog niet was uitgebroken, waren daar op dat moment nog niet zo mee bezig. „Al deze landen proberen nu testen aan te schaffen”, zegt Sijbesma.