Brandende spin veroorzaakt woningbrand

Niet de spin uit het verhaal. Ⓒ Wikipedia

REDDING - Het bestrijden van een spin heeft er ervoor gezocht dat een appartement in brand vloog. Met een aansteker wilde een man uit Redding, gelegen in de Amerikaanse staat Californië, een spin in zijn woning wegjagen. Dat leek te lukken, tot de spin aan de wandel ging en een brand veroorzaakte.