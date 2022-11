Kort gedingrechter stelt Halsema in gelijk: demonstratie Samen voor Nederland niet op de Dam

Samen voor Nederland wilde naar de Dam midden in het centrum van Amsterdam, maar burgemeester Halsema en de politie vrezen dat eventuele ongeregeldheden daar niet te beheersen zullen zijn. Er zijn meerdere tegendemonstraties aangekondigd, onder meer van het CIDI.

De demonstratie was al vanaf het begin het middelpunt van verhitte discussies. Dat had vooral te maken met de belangrijkste spreker van de dag, de omstreden historicus David Icke. Hij geldt als het uithangbord van complotdenkers die geloven dat de wereld wordt geregeerd door reptielen in de gedaante van mensen, en hij uit geregeld anti-Joodse denkbeelden.

Het kabinet besloot eerder deze week Icke de toegang tot Nederland te ontzeggen. Sterker nog, hij mag twee jaar lang het Schengengebied niet in. Dat gebeurde slechts een keer eerder. In 2019 mocht een Amerikaanse haatprediker die extreme uitspraken deed over lhbti’ers, het land niet in.

„Als Icke toch niet komt, waarom zitten we hier dan?”, vroeg rechter Harry Tijselink vrijdagmiddag aan de organisatie en aan de gemeente. Maar dat Icke niet lijfelijk aanwezig zal zijn, wil niet zeggen dat de demonstratie niet doorgaat, zei advocaat Max Vermeij. Er komen meerdere sprekers en Icke zal via een scherm de menigte toespreken. Als er tenminste een scherm is. Volgens Vermeij moeten in een democratische rechtsstaat ook onwelgevallige geluiden kunnen klinken.

Volgens advocate Milou Kappelhof van de gemeente gaat het Halsema niet om de inhoud, maar om het risico dat „wanordelijkheden” op de Dam niet beheersbaar zullen zijn omdat er ook veel winkelend publiek en toeristen rondlopen. Ze wees op de verharde sfeer. Er zou zelfs op social media een oproep zijn gedaan om vuurwapens mee te nemen zondag.

De organisatie wil niet naar het Museumplein, omdat dat het toneel was van „mensenrechtenschendingen tijdens anti-coronademonstraties”, zei Mordechai Krispijn.