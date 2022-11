LIVE | Kort geding omstreden demonstratie Amsterdam na onrust complotdenker Icke

Onze verslaggever Saskia Belleman is live bij de zaak aanwezig. Volg de ontwikkelingen via haar tweets onderaan dit artikel.

Over de demonstratie is onrust ontstaan omdat Britse complotdenker David Icke uitgenodigd is als spreker, maar het kabinet weigert hem toe te laten tot ons land. Volgens de gemeente is het mogelijk dat hij via een videoverbinding de demonstratie alsnog toespreekt. Meerdere tegendemonstraties, onder meer vanuit het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI), zijn aangekondigd. De gemeente zegt dat er op het Museumplein meer ruimte is en de politie meer overzicht heeft over de groepen demonstranten. Samen voor Nederland besloot hierop een kort geding aan te spannen.

Icke is de verspreider van een complottheorie die beweert dat de mensheid heimelijk geregeerd wordt door buitenaardse reptielen die zich voordoen als mensen. Volgens critici zijn de reptielen een metafoor voor een (deels Joodse) elite.

Dilan Yeşilgöz

Justitieminister Dilan Yeşilgöz vindt het een goede zaak dat complotdenker David Icke niet wordt toegelaten in Nederland. Als vooraf al bekend is waar iemand voor staat en wat die persoon hier komt doen en uitdragen, dan is het volgens haar beter dat diegene niet wordt toegelaten, zoals eerder is gebeurd met haatimams. De komst van omstreden personen wordt altijd per geval bekeken, zei ze voorafgaand aan de ministerraad.

„De vrijheid van meningsuiting en het demonstratierecht is een groot goed, maar is niet onbegrensd.” De minister beaamt dat de grens soms niet helemaal duidelijk is. „Er bestaat geen checklist, maar het kader is de grondwet.” Ze verwees naar de onrust die er ontstond door zijn aangekondigde komst en dan „is het gezond je daartoe te verhouden.” Het gaat volgens haar ook om de rechten en vrijheden van anderen die beschermd moeten worden.