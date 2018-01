Stoppen alzheimeronderzoek ’teleurstellend’

Pfizer wil zich meer richten op de gebieden waar het bedrijf wél toonaangevend leider is in vergelijking met andere farmaceuten. „Aangezien de andere internationale farmaceutische bedrijven wel investeren in medicijnonderzoek, kunnen we ons voorstellen dat dit vanuit Pfizer een zakelijke keuze is geweest”, aldus Alzheimer Nederland.

In Nederland hebben 270.000 mensen een vorm van dementie. Van hen heeft 70 procent Alzheimer. Naar verwachting zal dit aantal de komende jaren verdubbelen door de vergrijzing.