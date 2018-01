Aantal schademeldingen na beving stijgt naar ruim 1300

Groninger Martin Jurna controleert zijn kapsalon op aardbevingsschade. Ⓒ ANP

GRONINGEN - Het aantal schademeldingen bij het Centrum Veilig Wonen na de aardbeving maandagmiddag in het Groningse dorp Zeerijp is verder opgelopen. Woensdagochtend rond 11.30 uur was het aantal gestegen tot 1311, meldt het centrum. De beving van maandag had een kracht van 3.4.