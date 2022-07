Premium Het beste van De Telegraaf

Zo koel je je huis snel af na de hitte

Door Guy Stevens Kopieer naar clipboard

De hitte is (voorlopig) voorbij, maar in huis voelt het nog steeds bijzonder heet aan. Dat kan nog even duren, zegt docent bouwfysica Jelle Laverge (UGent). Wat je in ieder geval niet moet doen: de ventilator aanzetten of de airco volop laten draaien. Maar wat dan wel?