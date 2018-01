Bodybuilder dood door griep

De nabestaanden van Kyler Baughman roepen in media in de Verenigde Staten op snel hulp te zoeken als je je ziek voelt, en het niet af te doen ’als een griepje’.

Moeder Beverly zegt dat haar zoon extreem fit was en een opleiding volgde om sportschooltrainer te worden. Net voor de kerst kwam hij thuis van werk met pijn in zijn borst. Ook moest hij flink hoesten. Volgens zijn verloofde Olivia Marcanio ging het daarna in rap tempo achteruit met de sportman.

Twee dagen later stierf Kyler die een paar uur daarvoor het universiteitsziekenhuis van Pittsburgh was binnengebracht.

De officiele doodsoorzaak is ’orgaanfalen door griep’, aldus de New York Post.

Vader Todd Baughman zegt tegen zender WXPI: „Als je griep hebt en het blijft aanhouden, onderneem dan actie”.