’Oversteekhulp’ voor ouderen bij spoor

De ’oversteekhulp’ is een soort stoplicht dat aangeeft of er nog voldoende tijd is om veilig over te steken. Bij een groen symbool kan in alle rust worden overgestoken. Als de zuil een witte trein laat zien, betekent dit dat er binnenkort een trein aankomt, de langzame voetganger kan er dan voor kiezen om te wachten op groen licht. In de eerste week staan medewerkers van ProRail bij het stoplicht klaar om toelichting te geven. Aan het einde van de proefperiode wordt gekeken of het hulpmiddel bevallen is.

In maart start ProRail met een speciaal op ouderen gerichte overwegcampagne.