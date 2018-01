NAM komt met afbouwvoorstel gaswinning

Overzicht van de zwaarste aardbevingen in gasveld Groningen sinds 2012. Ⓒ Infografieken Nederland

HILVERSUM - De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) komt woensdag met een voorstel om de gasproductie in Groningen af te bouwen. Dat zei Gerald Schotman, de algemeen directeur van de NAM op NPO Radio 1 naar aanleiding van de aardbeving met een kracht van 3,4 in Groningen afgelopen maandag. Hij had het ook nog over andere maatregelen. Een daarvan is volgens Schotman ,,het advies om de clusters rond Loppersum te sluiten".