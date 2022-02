Proef met treinreizen via gps op telefoon

Mensen die straks inderdaad kiezen voor treinreizen via de gps op hun telefoon, kiezen volgens een woordvoerder van innovatieprogramma OV-betalen voor gemak. „Voor sommigen is het een doorn in het oog dat, als ze overstappen van de ene naar de andere vervoerder tijdens hun treinreis, ze eerst bij de ene moeten uit- en bij de andere moeten inchecken. Dat ging in de haast ook nog wel eens verkeerd.”

Bij treinreizen met de gps op de telefoon swipen mensen als ze op het station aankomen in, waarmee ze een QR-code te zien krijgen waarmee ze door de poortjes kunnen. Eenmaal op het eindstation aangekomen, kan weer uit worden geswipet. „Als je dat vergeet, schakelt hij ’s nachts automatisch uit”, maar het doorgeven en opslaan van de locatiegegevens stopt een minuut na het verlaten van het stationsgebied, aldus de zegsman, die ook aangeeft dat het systeem voldoet aan alle privacywetgeving.

Aan de proef doen vijftig mensen mee met een abonnement van NS Flex, en vijftig met Arriva Flow. De proef gaat 14 februari van start, en eindigt op 13 mei. Daarna volgt nog een proef met vijfhonderd reizigers. Een einddatum waarop de nieuwe betaalvorm voor iedereen open wordt gesteld, is er nog niet. Dat is afhankelijk van de tijdens de proeven opgedane ervaringen, aldus de zegsman.