’Grote uitbraak besmettelijke Zuid-Afrikaanse variant in Oostende’

De állereerste besmetting met de Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus werd al gevonden in Oostende, maar de mutant heeft zich sindsdien weten te verspreiden in de kustplaats, zo schrijft Het Nieuwsblad. Op dit moment kent Oostende een grote uitbraak van de Zuid-Afrikaanse variant. Dat bevestigt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) aan de krant.

Op de afdeling geriatrie van het Sint-Jan-ziekenhuis werden zaterdag veertien stalen ontdekt met de nieuwe variant. En ook in woon-zorgcentrum A. Lacourt is er een positief staal ontdekt. Al is de kans groot dat er daar nog veel meer gevaarlijke mutanten circuleren: 22 andere bewoners op dezelfde afdeling zijn ook besmet, maar hun stalen moeten nog in detail onderzocht worden.

„Die Zuid-Afrikaanse variant moeten we echt buiten houden”, zegt de Belgische topviroloog Marc Van Ranst. En tot gisteren leek dat ook redelijk te lukken. Er waren er nog maar acht stalen met de Zuid-Afrikaanse variant vastgesteld. Vandaag stijgen die cijfers fors. De eerste grootschalige uitbraak in Oostende baart Van Ranst dan ook grote zorgen. Want experts waarschuwden eerder al dat de mutant van het coronavirus veel besmettelijker is en daardoor ook op korte tijd heel veel slachtoffers kan maken.

Op dit moment komt een lokale veiligheidscel in Oostende bijeen om de situatie onder de loep te nemen. Burgemeester Tommelein maakt zich wel sterk dat de coronasituatie in Oostende onder controle blijft. Al erkent hij ook dat de uitbraken in zorgvoorzieningen bijkomende maatregelen vergen.

Naast de uitbraak van de Zuid-Afrikaanse variant in het ziekenhuis en in het woon-zorgcentrum, kent ook een Oostends revalidatiecentrum een uitbraak. Daar moeten de stalen nog verder geanalyseerd worden, maar Tommelein vermoedt dat het ook daar om de Zuid-Afrikaanse variant gaat. Het centrum is per direct in lockdown geplaatst.