Canada: Paashaas is vitaal beroep

In een persconferentie zei Ford dinsdag: „Het is moeilijk uit te leggen aan jongere kinderen wat er momenteel aan de hand is in de wereld. Kinderen maken zich over het algemeen vaak drukker over simpele kwesties.” Hij vervolgde: „Daarom wordt de paashaas nu benoemd tot vitaal beroep en zo weten we zeker dat er genoeg chocola is met Pasen.”

„Ik verklaar hierbij dat de paashaas een essentiele dienst verleent om chocola, snoep en andere lekkernijen rond te brengen aan de kinderen in Ontario”, zo schreef Ford in een officiele verklaring.

In de verklaring was ook te lezen dat het de paashaas verboden is om snoep rond te brengen in parken, speeltuinen en andere buitenplaatsen in de regio van Ontario.

Doug Ford zei bij de verklaring wel dat families die paaseieren gaan zoeken dat voorzichtig moeten doen, en alleen met de mensen met wie zij in quarantaine zijn: „Geen paasei is je leven waard.”

Nieuw-Zeeland

Dinsdag zei ook de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern dat zowel de paashaas als de tandenfee tot de vitale beroepen horen.