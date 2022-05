Wisselend weer in het weekend, maar: ’Prima weer om moeders in het zonnetje te zetten’

„Aankomende nacht gaat het in de westelijke helft af en toe regenen bij een temperatuur van 10 of 11 graden”, schrijft Weeronline. „In het oosten blijft het grotendeels droog maar door de bewolking koelt het niet verder af dan 8 tot 10 graden.”

Zaterdagochtend is het bewolkt en regent het af en toe. „Later in de ochtend wordt het in het westen van het land droog. Rond 10 uur is het 13 graden in het westen tot 16 graden in het oosten van het land en kan de zon op sommige plaatsen even doorbreken. De westenwind waait zwakjes.”

In de middag draait de wind naar het noorden en neemt iets toe. Het klaart meer en meer op in het land. In het zuidoosten van het land blijft de kans op een bui echter nog aanwezig. Het wordt maximaal 14 tot 20 graden, iets frisser dan de dagen ervoor. ’s Avonds blijft het overal droog.

Moederdag

In de nacht van zaterdag op zondag is het in Nederland helder en droog. „Het wordt een koude nacht van rond de 4 tot 7 graden. Vooral langs de Duitse grens kan het plaatselijk aan de grond vriezen”, meldt Weeronline. Moederdag verloopt droog en vrij zonnig. Met veel zon en een zwakke tot matige noordelijke wind wordt het in de middag 15 graden in het Waddengebied tot 20 graden in Limburg. „Het is dus prima weer om moeders in het zonnetje te zetten!”