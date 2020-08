Feestlocatie Amsterdam dicht om corona

Het is de eerste sluiting voor twee weken in de omgeving van Amsterdam na de persconferentie van Rutte afgelopen donderdag.

Uit een rapportage van de GGD blijkt dat er drie clusters van besmettingen met Covid-19 te herleiden zijn naar feesten op deze locatie aan de Isolatorweg. Een cluster betekent dat drie of meer besmette personen. Ook blijkt dat tijdens de feesten de voorwaarden uit de noodverordening zijn overtreden. Gezien de risico’s voor de volksgezondheid wordt de locatie per direct v twee weken gesloten.

Mondkapjes

OP 31 juli werden corona-uitbraken geconstateerd bij Café in the City op het Kleine-Gartmanplantsoen, No Rules op het Marie Heinekenplein en café Zwart op de Dam. Zij namen na het openbaar maken van deze berichten verschillende vrijwillige maatregelen, zoals een sluiting voor een paar dagen of het dragen van mondkapjes door het personeel.

De GGD en de veiligheidsregio vragen mensen die De Koning Party & Events hebben bezocht extra alert te zijn. Bij klachten is het dringend advies thuis te blijven en een afspraak te maken voor een coronatest. Voor mensen die positief getest zijn en hun contacten geldt dat ze de richtlijnen van de GGD, bijvoorbeeld over quarantaine, moeten opvolgen. De GGD en de veiligheidsregio drukken iedereen op het hart zijn of haar verantwoordelijkheid te nemen en alert te blijven op het naleven van de coronaregels. Dat betekent voldoende afstand houden, ook tijdens bruiloften en bij het uitgaan.

Het zalencentrum was nog niet bereikbaar voor een reactie.